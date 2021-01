Giuseppe Conte si dimetterà domattina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sarà una settimana decisiva per il governo. Un’altra. Domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Colle per presentare ufficialmente le sue dimissioni. L’idea è quella di ottenere dal presidente della Repubblica il reincarico per la formazione di un nuovo esecutivo, il Conte-ter. Prima però, alle 9, ci sarà il Consiglio dei ministri con cui il premier comunicherà il programma alle forze di maggioranza. Un ruolo fondamentale lo avranno i “responsabili”: se Conte dovesse trovare al centro un gruppo consistente di parlamentari in appoggio al suo nuovo governo potrebbe fare a meno del sostegno di Italia viva e di Matteo Renzi. Mentre per quanto riguarda Forza Italia, Silvio Berlusconi ha fatto capire che il suo partito non è in trattativa per un eventuale sostegno al governo in carica. Il leader forzista ha ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sarà una settimana decisiva per il governo. Un’altra. Domani il presidente del Consigliosalirà al Colle per presentare ufficialmente le sue dimissioni. L’idea è quella di ottenere dal presidente della Repubblica il reincarico per la formazione di un nuovo esecutivo, il-ter. Prima però, alle 9, ci sarà il Consiglio dei ministri con cui il premier comunicherà il programma alle forze di maggioranza. Un ruolo fondamentale lo avranno i “responsabili”: sedovesse trovare al centro un gruppo consistente di parlamentari in appoggio al suo nuovo governo potrebbe fare a meno del sostegno di Italia viva e di Matteo Renzi. Mentre per quanto riguarda Forza Italia, Silvio Berlusconi ha fatto capire che il suo partito non è in trattativa per un eventuale sostegno al governo in carica. Il leader forzista ha ...

