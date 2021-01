Gf vip | un concorrente sarà squalificato stasera? Arriva il chiarimento ufficiale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Gf vip squalificherà un? La redazione del programma chiarisce la notizia ma i fan non ci stanno: proteste sui social. Il Gf vip squalificherà un? La redazione del programma spiega quello che sta succedendo all’interno del reality. Il programma si avvia verso la sua fine anche se, con l’ultimo prolungamento che è

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - infoitcultura : GF Vip, la produzione interviene sul “concorrente che beve”: il comunicato - elisicci : @vip_erella Ma proprio concorrente? Non ospite? - vip_erella : @elisicci Venerdì entra una nuova concorrente, alda d’eunasio - Summer9220 : @jeonsttyle Ciao scusate se disturbo. Siccome usate anche il nostro ashtag Rosmello.. Potete votare sulla app Media… -

Ultime Notizie dalla rete : vip concorrente

Un grande imbarazzo per il programma Il Grande Fratello Vip. Un' ex concorrente non si comporta bene. Di chi si tratta?Grande Fratello Vip 5 , Alfonso Signorini annuncerà questa sera la data finale di questa edizione del reality. L' anticipazione ...