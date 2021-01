Dimissioni e poi Conte III: il piano di Giuseppe Conte per scongiurare le elezioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Conte II ha ormai le ore contate. Sono ore febbrili quelle che si stanno vivendo tra Palazzo Chigi, il Quirinale e Palazzo Madama. Si fanno sempre più concrete le voci che danno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronto a salire al Colle per rimettere il proprio mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A quel punto lo scenario più probabile è che il Capo dello Stato incarichi Conte di provare a formare un nuovo governo (il Conte III), che a quel punto vedrebbe tornare prepotentemente in gioco Italia Viva e i renziani, vero e proprio ago della bilancia che separa il Paese da nuove elezioni. elezioni che nella maggioranza non vuole praticamente nessuno, ad ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlII ha ormai le ore contate. Sono ore febbrili quelle che si stanno vivendo tra Palazzo Chigi, il Quirinale e Palazzo Madama. Si fanno sempre più concrete le voci che danno il Presidente del Consigliopronto a salire al Colle per rimettere il proprio mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A quel punto lo scenario più probabile è che il Capo dello Stato incarichidi provare a formare un nuovo governo (ilIII), che a quel punto vedrebbe tornare prepotentemente in gioco Italia Viva e i renziani, vero e proprio ago della bilancia che separa il Paese da nuoveche nella maggioranza non vuole praticamente nessuno, ad ...

