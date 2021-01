Covid: farmaci letali a pazienti, arrestato un medico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Nunziati arrestato dai carabinieri del Nas Carlo Mosca, primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari (Brescia), per aver indotto la morte di due pazienti Covid, di 51 e 80 anni. Il medico, accusato di omicidio, avrebbe intenzionalmente somministrato a pazienti affetti da coronavirus farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causandone la morte. Gli episodi risalgono a marzo 2020, nel momento della maggior pressione sugli ospedali. Le indagini sono scattate a due mesi dagli eventi, anche mediante il supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall’Autorità giudiziaria. Nelle cartelle cliniche di numerosi pazienti deceduti in quel periodo per Covid-19, è stato riscontrato un repentino, e non facilmente ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Nunziatidai carabinieri del Nas Carlo Mosca, primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari (Brescia), per aver indotto la morte di due, di 51 e 80 anni. Il, accusato di omicidio, avrebbe intenzionalmente somministrato aaffetti da coronavirusanestetici e bloccanti neuromuscolari causandone la morte. Gli episodi risalgono a marzo 2020, nel momento della maggior pressione sugli ospedali. Le indagini sono scattate a due mesi dagli eventi, anche mediante il supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall’Autorità giudiziaria. Nelle cartelle cliniche di numerosideceduti in quel periodo per-19, è stato riscontrato un repentino, e non facilmente ...

