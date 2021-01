' Concentrati su consegna dosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Bruxelles, 25 gen. (AdnKronos Salute) - La Commissione europea non intende cambiare gli obiettivi, "molto ambiziosi", relativi alle vaccinazioni della popolazione Ue contro la Covid-19 annunciati la settimana scorsa, cioè l'80% degli ultraottantenni e l'80% del personale sanitario immunizzato entro fine marzo e il 70% della popolazione adulta dell'Unione vaccinata entro fine estate, dopo l'annuncio da parte di AstraZeneca di ritardi e tagli nelle consegne dellepreviste nel primo trimestre in Europa. "No - risponde il portavoce capo Eric Mamer, interrogato sul punto durante il briefing con la stampa a Bruxelles - non cambiamo gli obiettivi". "Se ogni volta che c'è un problema cambiamo gli obiettivi - prosegue Mamer - perdiamo una cosa che è assolutamente cruciale in questo periodo, cioè la prevedibilità e la chiarezza per tutti gli attori coinvolti, che siano ...