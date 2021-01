Ciampolillo | “Ho suggerito a Conte di diventare vegano E’ interessato”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – L’uomo che per una notte ha oscurato sui social la crisi di governo e che il governo ha salvato in zona Cesarini, torna a dire la sua. Il senatore pro-cannabis Lelloha infatti proposto al primo ministro Giuseppedi. “E lui mi ha risposto: ‘Ci penserò, mi interessa’”, ha assicurato l’ex parlamentare grillino ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. “L’alimentazione vegetale fa bene”, ha precisato il senatore. Tutto si può dire tranne cheultimamente non riesca a far parlare di sé. Che sia con un voto in extremis a Palazzo Madama per evitare la caduta dell’esecutivo giallofucsia o con qualche uscita sui media. Da essere conosciuto ai più per essere sconosciuto a tutti,è ormai un personaggio ...