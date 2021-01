Calciomercato Atalanta, il Siviglia a un passo dal Papu Gomez: c’è la cessione di Carlos Fernandez alla Real Sociedad (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Siviglia sembra essere a un passo da Alejandro Gomez.Il calciatore argentino al momento in forza all'Atalanta, come risaputo, ha rotto con Gian Piero Gasperini ed è stato di conseguenza messo fuori rosa. Il Papu è vicino a indossare la maglia del club andaluso, a dare una conferma a questo la cessione da parte del ds Monchi dell'attaccante Carlo Fernandez alla Real Sociedad per 10 milioni di euro. Tale operazione è chiaramente dettata dalla voglia degli spagnoli di accaparrarsi le prestazioni di Gomez, adesso le due parti si dovranno accordare sul prezzo del cartellino. Il Siviglia ha trovato da tempo l'accordo con il giocatore sulla base di 3 milioni a stagione ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilsembra essere a unda Alejandro.Il calciatore argentino al momento in forza all', come risaputo, ha rotto con Gian Piero Gasperini ed è stato di conseguenza messo fuori rosa. Ilè vicino a indossare la maglia del club andaluso, a dare una conferma a questo lada parte del ds Monchi dell'attaccante Carloper 10 milioni di euro. Tale operazione è chiaramente dettata dvoglia degli spagnoli di accaparrarsi le prestazioni di, adesso le due parti si dovranno accordare sul prezzo del cartellino. Ilha trovato da tempo l'accordo con il giocatore sulla base di 3 milioni a stagione ...

