Bonus universitari, come funziona e quando presentare la domanda (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli studenti iscritti all'università, al conservatorio, all'accademia di belle arti e corsi post laurea potranno usufruire dei Bonus universitari. L'Inps nei giorni scorsi ha diffuso una circolare dove ha reso noto la possibilità di poter presentare la domanda per i Bonus universitari, un contributo economico importante per finanziare il percorso di studi. La particolarità di questo nuovo aiuto è che non richiede la garanzia di aziende regionali o altre strutture legate magari alle professioni dei genitori. I Bonus universitari, insomma, potranno essere richiesti a prescindere dal reddito familiare. Valore dei Bonus universitari, 2000 euro e 1000 euro Il Bonus può arrivare ad un valore di ...

