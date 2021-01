WandaVision: per il quarto episodio Elizabeth Olsen e Paul Bettany promettono una svolta (Di domenica 24 gennaio 2021) Le star di WandaVision, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, hanno parlato, in termini molto generici, di ciò che possiamo aspettarci dal quarto episodio della serie Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany hanno parlato, in termini molto generici, di ciò che possiamo aspettarci dal quarto episodio di WandaVision, che sarà disponibile su Disney+ tra pochi giorni. Elizabeth Olsen, intervistata da Digital Spy, ha commentato così la decisione di dare alla stampa solo i primi tre episodi in anteprima: "Quando abbiamo cominciato a girare la serie avevo tutti e nove i copioni, quindi non ero costretta a non sapere cosa sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 gennaio 2021) Le star di, hanno parlato, in termini molto generici, di ciò che possiamo aspettarci daldella serie Disney+.hanno parlato, in termini molto generici, di ciò che possiamo aspettarci daldi, che sarà disponibile su Disney+ tra pochi giorni., intervistata da Digital Spy, ha commentato così la decisione di dare alla stampa solo i primi tre episodi in anteprima: "Quando abbiamo cominciato a girare la serie avevo tutti e nove i copioni, quindi non ero costretta a non sapere cosa sarebbe ...

