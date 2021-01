Traffico Roma del 24-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Luceverdeancora una buona domenica Bentrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi chiusa temporaneamente la via Pontina a causa di un incidente avvenuto all’altezza del raccordo verso il centro città riaperta invece la Galleria della tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa verso San Giovanni per un veicolo fermo in panne ricordiamo ancora una volta il blocco ecologico della circolazione fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 vietato circolare nella fascia verde ad eccezione dei veicoli alimentati a metano e Gpl gli autoveicoli euro 6 a benzina i ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 sulla linea a della metropolitana sempre chiusa la fermata Spagna prorogati quindi di un giorno i lavori di sostituzione degli apparati elettrici la riapertura il prossimo 26 gennaio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare ...