Rugby | Matteo Minozzi non disputerà il Sei Nazioni 2021

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con un lungo post su Instagram, estremo della Nazionale italiana di, ha annunciato che non prenderà parte al prossimo Sei. Il torneo prenderà il via sabato 6 febbraio con l’Italia che alle ore 15.15 ospiterà la Francia allo stadio Olimpico di Roma. Queste le parole dell’estremo: “Dopo la Autumn Nations Cup ho riflettuto a lungo sulle mie prestazioni e su quanto compagni, allenatori e tifosi italiani si aspettino da me. L’ultimo anno ha cambiato molte cose, cambiare Paese e pochi mesi dopo dover vivere il lockdown britannico lontano da tutti è stata una grande e difficile sfida“. Prosegue l’estremo: “Nel mentre, ho lavorato come mai in vita mia per trovare il mio posto in una realtà super competitiva come la Premiership e per farmi trovare pronto per l’Italia nell’autunno passato. Ho voluto ...