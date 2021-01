Pirlo e le certezze ritrovate | ' Siamo una squadra forte | dipende solo da noi'

(Di domenica 24 gennaio 2021) La sconfitta dell'Inter si allontana ma forse è ancora nel retropensiero dell'allenatore della Juve, che dopo il successo per 2 - 0 col Bologna e il trofeo conquistato in settimana è pronto a gettarsi ...

Con un goal per tempo di Arthur e McKennie la Juve supera il Bologna e accorcia in classifica su Inter e Milan: ulteriori certezze dopo la Supercoppa.La Juve non sbaglia e approfitta dei "passi falsi" di Milan e Inter per accorciare in classifica. Nella 19.ma giornata di Serie A la squadra di Pirlo batte 2-0 il Bologna e, in attesa del recupero col ...