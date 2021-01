Palermo, 17enne trovata morta in un burrone: il fidanzato confessa l'omicidio (Di domenica 24 gennaio 2021) commenta Ufficio stampa Ha confessato di aver ucciso Roberta Siragusa, la sua fidanzata di 17 anni, il 19enne che si è presentato dai carabinieri di Caccamo (Palermo) per accompagnarli nel luogo del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) commenta Ufficio stampa Hato di aver ucciso Roberta Siragusa, la sua fidanzata di 17 anni, il 19enne che si è presentato dai carabinieri di Caccamo () per accompagnarli nel luogo del ...

MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio - Corriere : Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone a Palermo. Il fidanzato: «Sono stato io» - Majden3 : Non riesco più a sopportarlo ???? - msn_italia : Palermo, 17enne trovata morta carbonizzata in un burrone. Il fidanzato 19enne: «L'ho uccisa io» - fabbri333 : Palermo, corpo 17enne in burrone. Fidanzato: 'L'ho uccisa' -