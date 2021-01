Milan sui media | le prime pagine dei giornali di oggi 24 01 2021

(Di domenica 24 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Ecco come i principalisportiviin edicola aprono la loro edizione nazionale: le news di rassegna su PianetaPianeta

capuanogio : #Milan sui minimi di stagione. #Atalanta dominante per 45’ ma non l’ha chiusa ed è una colpa #MilanAtalanta - ZZiliani : Avete presente le risate di #Gasperini sui rigori concessi al Milan? Chissà che spanciata rivedendo quello di… - PianetaMilan : .@acmilan sui #media, le #primepagine dei #giornali di oggi (24/01/2021) - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Milan sui social - #Calabria: 'Voltiamo subito pagina' - zazoomblog : Milan sui social – Calabria: “Voltiamo subito pagina” - #Milan #social #Calabria: #“Voltiamo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

Pianeta Milan

Lezione di gioco alla capolista: la squadra dei Gaspboys firma il nuovo record di punti, 36, nell'andata in 60 campionati di Serie A ...Nei minuti conclusivi di Milan-Atalanta, quando i calciatori rossoneri e Ibrahimovic si sono lamentati per un contatto sospetto in area, Duvan Zapata ha ironizzato sul numero di rigori concessi ...