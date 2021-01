Lombardia zona rossa, Fontana: 'Avanzerò al governo richiesta di risarcimenti per questa settimana' (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 23 Gennaio 2021 'Anticipo che alla prossima riunione delle Regioni Avanzerò al governo la ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 23 Gennaio 2021 'Anticipo che alla prossima riunione delle Regionialla ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - paola94364981 : RT @LiaQuartapelle: La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le persone c… - Susy484 : RT @AzzurraBarbuto: Lombardia zona rossa “per errore”. No, cari miei, nessun errore, siamo davanti ad una volontà politica ben precisa di p… -