LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: Kevin Fischnaller è secondo! Innerhofer sfiora il podio sulla Streif (Di domenica 24 gennaio 2021) 12.11 SLITTINO – Si aprono con il botto le sprint della Coppa del Mondo ad Igls. Al maschile infatti arriva lo splendido podio di Kevin Fischnaller che chiude secondo, staccato di 80 millesimi dal russo Semen Pavlichenko che si aggiudica la gara. Terzo il solito Felix Loch, ad 87 millesimi. Qualche imperfezione di troppo per Dominik Fischnaller, sesto a 185 millesimi. 12.03 SCI DI FONDO – Finale con giallo nella staffetta maschile 4×7.5 di Lahti. Stante la netta vittoria della Norvegia (Paal Golberg, Emil Iversen, Sjur Roethe, Simen Hegstad Krueger), è la battaglia Finlandia-Russia I nel finale a scatenare il caos. L'ultimo frazionista finnico, Joni Maeki, fa la sua traiettoria nello sprint, Alexander Bolshunov gli finisce sulle code e, passato ...

San Giovanni Valdarno – A partire dalle ore 14,30 vi racconteremo la diretta del match tra Sangiovannese e Follonica Gavorrrano.

LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia cala il bis, squalificata la Russia I al maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 La nostra cronaca live delle staffette dello sci di fondo in quel di Lahti termina qui. Grazie per averci seguito e a presto con gli sport invernali su ...

