Lino Guanciale | chi è la bellissima moglie Antonella Liuzzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021)si è sposato lo scorso 18 luglio con, alla quale è legato dal 2018. I due si sono conosciuti dopo che l’attore ha avuto una relazione lunga 10 anni con la collega Antonietta Bello e il loro amore li ha portati sull’altare. Le nozze si sono svolte in gran segreto al Campidoglio e la festa è avvenuta alcune settimane dopo a Polignano a Mare, luogo di cui è originaria. Quest’ultima, tra l’altro è la figlia dell’ex senatore Pietro, due volte sindaco del comune di Noci, in provincia di Bari., però, a differenza di suo padre, non si occupa di politica, ma è una docente del Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi di Milano. Pare che lei esi siano conosciuti proprio ...