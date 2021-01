Letizia | chi è la moglie di Federico Fashion Style e mamma di Sophie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021)è ladiLauri, noto come, tra i grandi ospiti della puntata di stasera del talk “Live Non E’ La D’Urso” a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nello show di Barbara D’Urso,sarà presente insieme alla madre con la quale affronterà le cinque temutissime sfere ovvero gli agguerriti opinionisti scelti per giudicare il gestore de “Il Salone Delle Meraviglie”.died influencer Classe 1990,ha studiato moda all’Istituto Colonna – Gatti di Nettuno. Conoscenel 2006 e l’anno successivo inizia la loro ...