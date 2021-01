(Di domenica 24 gennaio 2021) I Covid approvati o in fase di approvazione non ci permetteranno di abbandonare subito le regole sull'uso della mascherina o sul. È il monito che arriva da Jonathan Van - Tam , ...

giuz73 : RT @GonnelliLuca: A posto. L'epidemiologo: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e distanziamento» https://t.… - FedericoMalfa : Vaccino Covid, l'epidemiologo britannico: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e distan… - GonnelliLuca : A posto. L'epidemiologo: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e distanziamento»… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #vaccino #covid, l'epidemiologo britannico: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e distanziamen… - Gazzettino : #vaccino #covid, l'epidemiologo britannico: «I vaccinati possono trasmettere il virus, avanti con mascherine e dist… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemiologo vaccinati

Il Messaggero

Domenica 24 gennaio la task-force definirà il piano di recupero dei 4 mila appuntamenti rinviati. Riccardi: bisogna capire come procedere con la seconda fase delle vaccinazioni ...I vaccini Covid approvati o in fase di approvazione non ci permetteranno di abbandonare subito le regole sull'uso della mascherina o sul distanziamento. È il monito che arriva ...