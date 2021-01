La rivincita di Meghan “Carlo inadatto a diventare re” | ma Kate non sarà regina

Leggi su dilei

(Di domenica 24 gennaio 2021) “re”, ma, almeno per ora,Middleton non sembra destinata a. Una vera e propriaperMarkle e Harry che, dopo aver fatto un passo indietro rispetto alla Royal Family, vivono da lontano i problemi che sta affrontando la monarchia britannica. Il dibattito riguardo la successione infatti continua ad essere aperto, anche se sembra ormai certo che a governare dopo laElisabetta ciproprio, il suo primogenito. Coloro che tifavano per William eMiddleton, sognando di vederli sul trono, dovranno aspettare, perché The Queen avrebbe altri piani in merito. Ne è convinto Clive Irving, esperto della Famiglia ...