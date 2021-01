La Lazio non si ferma più, superato il Sassuolo ed agganciato il Napoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Vittoria importante per la Lazio che aggancia il Napoli e si proietta in avanti, la zona Europa adesso è a piena portata. La Lazio continua la sua marcia, in maniera convinta e vincente. All’Olimpico la squadra di Inzaghi ha conquistato altri tre punti, inanellando la quarta la vittoria consecutiva in campionato, la quinta se si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) Vittoria importante per lache aggancia ile si proietta in avanti, la zona Europa adesso è a piena portata. Lacontinua la sua marcia, in maniera convinta e vincente. All’Olimpico la squadra di Inzaghi ha conquistato altri tre punti, inanellando la quarta la vittoria consecutiva in campionato, la quinta se si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

