La Comunità ebraica a Emanuele Filiberto | “Nessuna delega a perdonare”

ROMA – L'abominio delle leggi razziali non può essere dimenticato. A nulla valgono le scuse, in questo senso. Specie se vengono da Casa Savoia, che ha taciuto per 80 anni sulla sua collaborazione con la dittatura fascista. Questa, in sintesi, la posizione della Comunità ebraica italiana in seguito alla diffusione a mezzo stampa della lettera di Emanuele Filiberto, ultimo discendente dei Savoia, per "chiedere ufficialmente perdono".

