Israele ora punta l'Iran. Missione del Mossad a Washington (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dossier Iran è in cima all'agenda dell'amministrazione Biden. Il predecessore, Donald Trump, ha lasciato diverse questioni aperte nei rapporti con Teheran. E se è vero che Joe Biden ha dimostrato di voler pensare a un possibile rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul programma nucleare iraniano, da cui Trump ne era uscito furente con il InsideOver.

