Isola dei Famosi 2021: Gemma Galgani pronta a seguire Giorgio Manetti in Honduras? (Di domenica 24 gennaio 2021) La produzione dell’Isola dei Famosi sembra davvero pronta a tutto per far si che Gemma Galgani e Giorgio Manetti diventino concorrenti della nuova edizione. Infatti le trattative per convincere i due ex fidanzati, conosciutosi nel programma Uomini e Donne, sembrano siano già state avviate. Il reality si farà subito dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip e andrà in onda su Canale 5. Gli autori del reality di sopravvivenza stanno lentamente costruendo il cast che sbarcherà in Honduras e pare che qualche nome sia già vicino alla partecipazione. Isola dei Famosi 2021: Giorgio Manetti nel cast La nuova edizione dell’Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 gennaio 2021) La produzione dell’deisembra davveroa tutto per far si chediventino concorrenti della nuova edizione. Infatti le trattative per convincere i due ex fidanzati, conosciutosi nel programma Uomini e Donne, sembrano siano già state avviate. Il reality si farà subito dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip e andrà in onda su Canale 5. Gli autori del reality di sopravvivenza stanno lentamente costruendo il cast che sbarcherà ine pare che qualche nome sia già vicino alla partecipazione.deinel cast La nuova edizione dell’dei ...

