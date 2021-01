Il difficile compito di Biden: tenere insieme l’America (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 20 gennaio scorso, intorno alle 17:45 ora italiana, Joe Biden e Kamala Harris hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington, e sono ufficialmente diventati il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La tradizionale cerimonia che segna l’inizio del mandato del presidente eletto, quest’anno è stata prevedibilmente molto diversa dal solito. Il 2020 è stato l’anno della pandemia di COVID-19, degli scontri con i manifestanti di Black Lives Matter, l’anno culminato con lo spaventoso assalto al Campidoglio avvenuto nei primi giorni del 2021. Le migliaia di persone che di solito riempiono il National Mall di Washington non hanno potuto presenziare all’insediamento, per motivi sanitari e di sicurezza. Al loro posto, sono state posizionate circa 200mila bandiere americane a simboleggiare il popolo statunitense. L’ombra ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 20 gennaio scorso, intorno alle 17:45 ora italiana, Joee Kamala Harris hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington, e sono ufficialmente diventati il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La tradizionale cerimonia che segna l’inizio del mandato del presidente eletto, quest’anno è stata prevedibilmente molto diversa dal solito. Il 2020 è stato l’anno della pandemia di COVID-19, degli scontri con i manifestanti di Black Lives Matter, l’anno culminato con lo spaventoso assalto al Campidoglio avvenuto nei primi giorni del 2021. Le migliaia di persone che di solito riempiono il National Mall di Washington non hanno potuto presenziare all’insediamento, per motivi sanitari e di sicurezza. Al loro posto, sono state posizionate circa 200mila bandiere americane a simboleggiare il popolo statunitense. L’ombra ...

Il 20 gennaio scorso, intorno alle 17:45 ora italiana, Joe Biden e Kamala Harris hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington, e sono ...

Il 20 gennaio scorso, intorno alle 17:45 ora italiana, Joe Biden e Kamala Harris hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington, e sono ufficialmente diventati il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati Uniti d'America.