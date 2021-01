Genoa, Ballardini: «Il Cagliari non ci ha punito. Destro fa sempre la partita» (Di domenica 24 gennaio 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. Cagliari – «Credo che il Cagliari non c’entri nulla con la lotta salvezza. Hanno qualità, hanno grandi calciatori. Loro sanno gestire bene la palla e quando tu sbagli tre gol per chiuderla ci sta che ti puniscano. Per fortuna non è successo. Ci sta anche concedere qualcosa a una squadra importante». Destro – «Mattia fa sempre la partita. Quando c’è da attaccare lui è presente, quando si deve dare una mano lui c’è. Per me lui è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il– «Credo che ilnon c’entri nulla con la lotta salvezza. Hanno qualità, hanno grandi calciatori. Loro sanno gestire bene la palla e quando tu sbagli tre gol per chiuderla ci sta che ti puniscano. Per fortuna non è successo. Ci sta anche concedere qualcosa a una squadra importante».– «Mattia fala. Quando c’è da attaccare lui è presente, quando si deve dare una mano lui c’è. Per me lui è ...

pisto_gol : Gen-Cag 1:0 Con un gol di Destro il Genoa batte il Cagliari e sale a quota 18,+4 sulle terzultime in classifica. Pe… - ItaSportPress : Genoa, Perin: 'I risultati parlano per Ballardini. Con Maran ci è mancato...' - - buoncalcio : Genoa, Melegoni: “Partita difficile, noi abili a tener duro”. Ballardini e quella famosa 'corsa in più'...… - Gianluc21212259 : RT @nonleggerlo: Dopo il cambio allenatore il #Genoa sta volando, l'artefice ancora una volta lui, #Ballardini. Domanda di @SkySport: miste… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Destro è un calciatore totale, lo vedi sempre pronto' -