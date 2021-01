Basket, Serie A 2020-2021: Soffre l’Olimpia Milano, ma espugna anche Treviso (Di domenica 24 gennaio 2021) Deve aspettare la sirena finale per festeggiare, ma l’Olimpia conquista la vittoria numero 15 in campionato espugnando il campo di un ottimo Treviso. Decisivi i 24 punti di Zach LeDay, ma anche le triple di Rodriguez e Datome che tengono viva Milano nei momenti più difficili, in cui Treviso sembrava poter allungare. Grande equilibrio nei primi 10 minuti, con Milano che allunga subito con due canestri di un sempre più ritrovato Tarczewski, ma poi Treviso reagisce e si gioca punto su punto. Gli ospiti, a differenza di questo avvio di stagione, non cerca i punti da oltre l’arco e si affida più ai canestri da dentro l’arco, con Treviso che a un certo punto allunga, ma LeDay come sempre risponde e fa scappare via Milano sul ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Deve aspettare la sirena finale per festeggiare, maconquista la vittoria numero 15 in campionatondo il campo di un ottimo. Decisivi i 24 punti di Zach LeDay, male triple di Rodriguez e Datome che tengono vivanei momenti più difficili, in cuisembrava poter allungare. Grande equilibrio nei primi 10 minuti, conche allunga subito con due canestri di un sempre più ritrovato Tarczewski, ma poireagisce e si gioca punto su punto. Gli ospiti, a differenza di questo avvio di stagione, non cerca i punti da oltre l’arco e si affida più ai canestri da dentro l’arco, conche a un certo punto allunga, ma LeDay come sempre risponde e fa scappare viasul ...

