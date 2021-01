Vico Equense, 12enne usato per lanciare molotov e piazzare teste di maiale nei cantieri: arrestato 38enne (Di sabato 23 gennaio 2021) Vico Equense. Aveva incaricato un 12enne per minacciare gli altri imprenditori della zona. E’ finito in mantenere un 38enne, imprenditore di Vico Equense, con le accuse di fabbricazione di bomba molotov e induzione di minore a utilizzare bombe in luogo pubblico. 12enne usato per lanciare molotov e piazzare teste di maiale nei cantieri: arrestato 38enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021). Aveva incaricato unper minacciare gli altri imprenditori della zona. E’ finito in mantenere un, imprenditore di, con le accuse di fabbricazione di bombae induzione di minore a utilizzare bombe in luogo pubblico.perdineiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno notificato ad un imprenditore 38enne di Vico equense, già detenuto per altra causa nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, un'ord ...

