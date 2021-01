Vaccini, taglio dosi: L’ira di Conte: Ora basta! (Di sabato 23 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Giuseppe Conte, con un lungo post su Facebook, ha fatto la voce grossa in merito al taglio delle dosi di vaccino contro il Covid; taglio che interessa l’Italia e i Paesi Ue. “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei Vaccini anti-Covid sono preoccupanti – esordisce -. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”. “Ma ancora più preoccupanti – prosegue il premier – sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in ... Leggi su improntaunika (Di sabato 23 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Giuseppe, con un lungo post su Facebook, ha fatto la voce grossa in merito aldelledi vaccino contro il Covid;che interessa l’Italia e i Paesi Ue. “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti – esordisce -. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delledi vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”. “Ma ancora più preoccupanti – prosegue il premier – sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in ...

