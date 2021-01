Ultime piogge con neve dagli 800 metri | poi il cielo si schiarisce

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo l’abbondante (anche eccessiva) pioggia di venerdì, andiamo a vedere se il tempo migliora con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE La vasta depressione, che interessa il centro-nord Europa, convoglia impulsi frontali di origine atlantica verso l’Italia e la Lombardia. Tra domenica e lunedì correnti di origine polare marittima favoriranno un calo delle temperature minime, specialmente in montagna. Sabato 23 gennaio 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto conconcentrate maggiormente sui settori orientali, altrove in esaurimento.oltre 800-1000, localmente anche a quote più basse. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite a partire da ovest in estensione a tutta la regione entro sera. Temperature: Minime stazionarie ...