Roma - Spezia 4 - 3: finale amarissimo, fanno festa i giallorossi (Di sabato 23 gennaio 2021) Una beffa enorme. Lo Spezia chiude il girone d'andata con una sconfitta all'Olimpico , battuto in pieno recupero 4 a 3 dalla Roma , dopo essere riuscito a recuperare due reti ai giallorossi. La ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Una beffa enorme. Lochiude il girone d'andata con una sconfitta all'Olimpico , battuto in pieno recupero 4 a 3 dalla, dopo essere riuscito a recuperare due reti ai. La ...

InvictosSomos : ? Minuto 17. AS Roma 1-0 Spezia. ? Minuto 24. AS Roma 1-1 Spezia. ? Minuto 52. AS Roma 2-1 Spezia. ? Minuto 55. AS… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Dopo il pareggio al 90' dello Spezia la vinciamo con il gol di @LorePelle7 ?? SEMPRE FORZA ROM… - WhoScored : ?? A thriller in Rome 17' | 1-0 ?? Roma: Mayoral 24' | 1-1 ?? Spezia: Piccoli 52' | 2-1 ?? Roma: Mayoral 55' | 3-1… - castellanoskin3 : RT @IFTVofficial: No Dzeko, Mkhitaryan, Pedro, Mancini, and definitely no shortage of drama ?? 17’ Roma 1-0 Spezia 24’ Roma 1-1 Spezia 53’… - Paolo18030138 : RT @CucchiRiccardo: Il migliore in campo della Roma - insieme a #Mayoral - #Pellegrini la risolve all'ultimo secondo. In realtà la #Roma po… -