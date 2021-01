Roma, occupato il liceo Kant: tensioni con le forze dell'ordine (Di sabato 23 gennaio 2021) occupato, tra non poche tensioni questa mattina il liceo scientifico Kant sulla Casilina. È la prima occupazione a Roma di questo genere, in una settimana che ha visto molte scuole della Capitale non ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021), tra non pochequesta mattina ilscientificosulla Casilina. È la prima occupazione adi questo genere, in una settimana che ha visto molte scuolea Capitale non ...

alinocomicon : RT @musicassetta: comunicato del liceo kant di roma, occupato, dove da stamattina è in atto una violenta repressione - musicassetta : comunicato del liceo kant di roma, occupato, dove da stamattina è in atto una violenta repressione - bugsbonny76 : RT @Infoaut: Roma: Kant occupato, la polizia spintona gli studenti e le studentesse (video) - infoitinterno : Roma, tensione al liceo Kant. Un centinaio di studenti hanno occupato l’istituto: tafferugli con la… - infoitinterno : Roma, occupato il liceo Kant: uno studente picchiato e strattonato da agenti in borghese -