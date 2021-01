Roma: El Shaarawy positivo, slittano le visite mediche (Di sabato 23 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è risultato positivo al coronaviurs. L’attaccante azzurro, pronto a tornare alla Roma, non potrà effettuare almeno per ora le visite mediche con il club giallorosso, che verranno svolte quando arriverà la negatività al tampone per l’ex Milan. La carica virale per El Shaarawy è comunque bassa. Dopo le visite mediche, il giocatore potrà firmare il suo nuovo contratto con la società capitolina. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Stephan Elè risultatoal coronaviurs. L’attaccante azzurro, pronto a tornare alla, non potrà effettuare almeno per ora lecon il club giallorosso, che verranno svolte quando arriverà la negatività al tampone per l’ex Milan. La carica virale per Elè comunque bassa. Dopo le, il giocatore potrà firmare il suo nuovo contratto con la società capitolina. SportFace.

