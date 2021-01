Quel tubo di Putin che divide la Cdu post-Merkel (Di sabato 23 gennaio 2021) Per Joe Biden è un early test. Il caso North Stream 2, il condotto da 1200 chilometri che trasporterà 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, campeggia in cima all’agenda europea della nuova amministrazione americana. Un nuovo round di sanzioni imposto dal Dipartimento del Tesoro statunitense alla vigilia dell’inaugurazione ha messo in mora l’intero progetto, colpendo la società russa Kvt-Rus e la nave “Fortuna” impegnata nella costruzione dell’ultimo tratto. Alla notizia, la compagnia di assicurazioni Zurich ha fatto marcia indietro annunciando che non coprirà più il gasdotto. La nuova Casa Bianca ha già fatto intendere di voler proseguire sulla linea dura. Il North Stream 2, è l’accusa bipartisan da Washington DC, renderà le casse di Berlino dipendenti dalle forniture energetiche di Mosca, a danno dell’Ucraina, ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Per Joe Biden è un early test. Il caso North Stream 2, il condotto da 1200 chilometri che trasporterà 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, campeggia in cima all’agenda europea della nuova amministrazione americana. Un nuovo round di sanzioni imo dal Dipartimento del Tesoro statunitense alla vigilia dell’inaugurazione ha messo in mora l’intero progetto, colpendo la società russa Kvt-Rus e la nave “Fortuna” impegnata nella costruzione dell’ultimo tratto. Alla notizia, la compagnia di assicurazioni Zurich ha fatto marcia indietro annunciando che non coprirà più il gasdotto. La nuova Casa Bianca ha già fatto intendere di voler proseguire sulla linea dura. Il North Stream 2, è l’accusa bipartisan da Washington DC, renderà le casse di Berlino dipendenti dalle forniture energetiche di Mosca, a danno dell’Ucraina, ...

