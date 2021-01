Milan-Atalanta, Costacurta: “La peggiore prestazione dei rossoneri. Nel ko con la Juventus aveva ben figurato, oggi in difficoltà” (Di sabato 23 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero.Ai microfoni di "Sky Sport", la dura critica di Alessandro Costacurta, che ha commentato il pesante ko interno del Milan, battuto 3-0 a "San Siro" dall'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore ed opinionista"E' stata la peggiore partita del Milan da marzo dello scorso anno. E' stata affossata nelle certezze che aveva. L'Atalanta ha dato una grande dimostrazione di forza, il Milan non aveva mai subito così tanto negli ultimi mesi. Contro la Juventus, il Milan aveva disputato comunque una buona partita, mentre stasera è sembrato sempre in difficoltà". Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero.Ai microfoni di "Sky Sport", la dura critica di Alessandro, che ha commentato il pesante ko interno del, battuto 3-0 a "San Siro" dall'. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore ed opinionista"E' stata lapartita delda marzo dello scorso anno. E' stata affossata nelle certezze che. L'ha dato una grande dimostrazione di forza, ilnonmai subito così tanto negli ultimi mesi. Contro la, ildisputato comunque una buona partita, mentre stasera è sembrato sempre in".

