Mihajlovic e le punizioni | “Le battevo meglio io di Pirlo”

(Di sabato 23 gennaio 2021) Andreae Sinisa, due dei migliori battitori di, domani si troveranno l'uno contro l'altro. Entrambi ne hanno segnate 28 in Serie A. Proprio su questa caratteristica ne è uscito un simpatico siparietto: "Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite die abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore" ha dichiaratoin conferenza.ha ribattuto: "Per lebasta guardare i numeri per capire chi è il migliore".