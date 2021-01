“Ma è davvero lei?’’. Dal passato salta fuori il video che la mostra inedita (e irriconoscibile) (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci persone che invecchiando perdono il fascino e altre che, invece, invecchiando migliorano. Lei rientra nella seconda categoria! E' alta 1 metro e 75 centimetri e sfoggia un’ottima forma nei suoi 68 chilogrammi di peso. Oggi è una bellissima donna, affascinante e, seppur ‘velenosa’ nei suoi giudizi, mantiene sempre un sorriso ammaliante. Tempo fa, però, non era così e in un video saltato fuori dal passato a saltare agli occhi è soprattutto il suo sorriso, non proprio perfetto come quello sfoggiato oggi. Il video caricato sul canale YouTube è la registrazione di una vecchia trasmissione che probabilmente si occupava di musica leggera o, in maniera più ampia, del rapporto tra i giovani e la musica. (Continua..) E qui appariva proprio una giovanissima Alessandra Celentano. La ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci persone che invecchiando perdono il fascino e altre che, invece, invecchiando migliorano. Lei rientra nella seconda categoria! E' alta 1 metro e 75 centimetri e sfoggia un’ottima forma nei suoi 68 chilogrammi di peso. Oggi è una bellissima donna, affascinante e, seppur ‘velenosa’ nei suoi giudizi, mantiene sempre un sorriso ammaliante. Tempo fa, però, non era così e in untodalre agli occhi è soprattutto il suo sorriso, non proprio perfetto come quello sfoggiato oggi. Ilcaricato sul canale YouTube è la registrazione di una vecchia trasmissione che probabilmente si occupava di musica leggera o, in maniera più ampia, del rapporto tra i giovani e la musica. (Continua..) E qui appariva proprio una giovanissima Alessandra Celentano. La ...

Angela14451054 : RT @TearsRicochet2: Quanto fate schifo a fare ironia con un tema delicato come lo stupro. Ovviamente se è raccontato da Asia Argento, che n… - eeffettodomino : RT @TearsRicochet2: Quanto fate schifo a fare ironia con un tema delicato come lo stupro. Ovviamente se è raccontato da Asia Argento, che n… - barrycrumpp : RT @TearsRicochet2: Quanto fate schifo a fare ironia con un tema delicato come lo stupro. Ovviamente se è raccontato da Asia Argento, che n… - sakura_san88 : @mara__mg3 Nonostante tutti continuino a dirle che sta meglio con meno trucco lei non riesce a crederci. Come non c… - KeikoIchi : @ksnt63 @sellox2 Felice provincetta se lo tenga per Lei. Soprattutto perché io spesso faccio visite a Milano, città… -

Ultime Notizie dalla rete : davvero lei’’ Il social media manager di Unieuro conquista il web: «Fra, ‘sta lavatrice è più intelligente di me» Corriere della Sera