L’Italia e Biden, istruzioni per l’uso. Parla il prof. Parsi (Di sabato 23 gennaio 2021) “Basterebbe star fermi, non fare niente”. L’Italia parte già avvantaggiata nei rapporti con Joe Biden, dice Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Sì, è vero, un tweet di Donald Trump ha battezzato il governo di “Giuseppi” Conte. “Ma con il Colle, e la Costituzione italiana, la sintonia di Biden è molto superiore”. professore, perché allora il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha chiamato solo i colleghi di Francia, Germania e Regno Unito? Non ne farei un caso. Francia e Regno Unito sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, la Germania è Paese leader in Europa, non certo da oggi, esprime la presidente della Commissione Ue. E poi perché chiamare un governo appeso al filo di una crisi che né ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) “Basterebbe star fermi, non fare niente”.parte già avvantaggiata nei rapporti con Joe, dice Vittorio Emanueleessore di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Sì, è vero, un tweet di Donald Trump ha battezzato il governo di “Giuseppi” Conte. “Ma con il Colle, e la Costituzione italiana, la sintonia diè molto superiore”.essore, perché allora il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha chiamato solo i colleghi di Francia, Germania e Regno Unito? Non ne farei un caso. Francia e Regno Unito sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, la Germania è Paese leader in Europa, non certo da oggi, esprime la presidente della Commissione Ue. E poi perché chiamare un governo appeso al filo di una crisi che né ...

borghi_claudio : Prima ero capitato per caso davanti ad un televisore e mi è parso di sentire MANLIOHHH che menava vanto del fatto c… - FrancescoBonif1 : Oggi è un bel giorno per gli USA ed un bel giorno per l’Europa e per l’Italia. L’inizio di una nuova stagione di r… - bb91687509 : RT @yako966: @DavideCN12 @jacopo_iacoboni @bb91687509 Ci sono accordi e accordi. Sicuramente la Germania non ha messo le arance sul piatto,… - gianbrio1 : RT @oscarwildeste: In questa nuova America democratica, europeista, liberale, giudaico-cristiana, senza più populismi, sovranismi e comunis… - MauroGiubileo : L’Ambasciatore @GiulioTerzi su @formichenews: per l’Italia è importante rinsaldare i rapporti con gli #StatiUniti.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia Biden Usa: first lady Jill Biden ringrazia Guardia Nazionale Affaritaliani.it