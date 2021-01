Il bugiardo opera teatrale in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ilè un’tratta dal canovaccio goldoniano, che fu messa in scena a Mantova nella primavera del 1750 per la prima volta. Ed ecco che viene riproposta una versione recente su Rai 5. La trama Protagonista della storia è Lelio, un giovane veneziano figlio di Pantalone, un ribaldo mentitore compulsivo che fa delle bugie, da lui definite spiritose invenzioni, una specie di missione. Vive per provare a conquistare il cuore Rosaura, sebbene le racconta numerose bugie. Il cast Questa versione ha visto la regia di Carlo Lodovici e le scene di Mario Grazzini, Marilù Alianello. Nel cast ci sono Giancarlo Maestri, Walter Ravasini, Giovanna Boscaro, Marzia Ubaldi, Paola Quattrini, Aldo Giuffrè, Mario Bardella, Daniela Nobili, Luciano Mancino, Luciano Melani, Fernando Tomei, Claudio Dani, Cesco Baseggio, Mario ...