Formazioni ufficiali Salernitana-Pescara | Serie B 2020 2021

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, match valido per la diciannovesima giornata di. Scontro tra i campani che stazionano in piena zona playoff con vista sulla lotta promozione diretta e gli abruzzesi che invece vanno alla ricerca della salvezza e devono risalire la china. Calcio d’inizio alle ore 16 di sabato 23 gennaio, chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le scelte dei due tecnici.: Belec; Coulibaly, Mantovani, Gondo, Cicerelli, Djuric, Di Tacchio, Casasola, Gyomber, Bogdan, Capezzi.: Fiorillo; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Galano, Bocchetti, Maistro, Sorensen, Jaroszynski, Nzita, Ceter. SportFace.

Inter : ???? | #PRIMAVERA1TIM Riparte il campionato Primavera: alle 1?3? si gioca #InterTorino! ?? Ecco le formazioni uffici… - corgiallorosso : LIVE Roma-Spezia 1-1 (17' Mayoral, 24' Piccoli) – Pari dei liguri - SmorfiaDigitale : Roma-Spezia, le formazioni ufficiali - pescarasport24 : Salernitana-Pescara, ecco le formazioni ufficiali - sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #SalernitanaPescara #SALPES -

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese del 23 gennaio 2021: incontro valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18 UDINE – Pomeriggio speciale quello delle milanesi che ...Diretta Frosinone Reggina streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 19^ giornata di Serie B.