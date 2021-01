“Ecco perché hanno censurato” GF Vip | l’ex concorrente contro Alfonso Signorini e la regia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Non sta vivendo momenti bellissimi il ‘Grande Fratello Vip’. Proprio a poche settimane dalla fine del reality show, i problemi stanno emergendo di giorno in giorno. La produzione è preoccupata dalla possibilità che perni di questa edizione come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando possano abbandonare il programma, creando quindi un danno enorme.e la sua squadra faranno dunque di tutto per cercare di far rientrare i vipponi da questi pensieri brutti. E nei giorni scorsi gli autori sono stati anche costretti a prendere dei provvedimenti inusuali, che i telespettatori nonnon potuto notare. E nelle ultime ore a sganciare la bombala trasmissione di Canale 5 ci ha pensato un exdal dente avvelenato. Spesso e volentieri interviene sulle dinamiche della Casa e per ...