Domenica 24 gennaio sciopero Trenord: le linee dei treni che potrebbero subire variazioni e il sito per la circolazione in tempo reale (Di sabato 23 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio il sindacato Or.S.A. di Trenord sciopera. L’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, con un comunicato, annuncia infatti che dalle 3 del 24 gennaio alle 2 di lunedì 25 gennaio potrebbero esserci variazioni nel servizio dei collegamenti regionali, dei treni suburbani, delle linee a lunga percorrenza di Trenord e del servizio di collegamento con l’aeroporto di Milano Malpensa. Inoltre, essendo un festivo, non sono previste fasce orarie garantite. “Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni – si legge nel comunicato – potranno essere istituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie)”. Gli autobus da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021)24il sindacato Or.S.A. disciopera. L’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, con un comunicato, annuncia infatti che dalle 3 del 24alle 2 di lunedì 25essercinel servizio dei collegamenti regionali, deisuburbani, dellea lunga percorrenza die del servizio di collegamento con l’aeroporto di Milano Malpensa. Inoltre, essendo un festivo, non sono previste fasce orarie garantite. “Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei– si legge nel comunicato – potranno essere istituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie)”. Gli autobus da ...

