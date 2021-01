Crisi di governo: mezzo Pd inizia a dubitare di Conte. Tabacci: serve un governo nuovo (Di sabato 23 gennaio 2021) Una parte del Nazareno non è più così coesa nella linea di difesa a oltranza del presidente del consiglio. Il leader del Centro democratico ieri a Palazzo Chigi: ma la trattativa non decolla come si ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Una parte del Nazareno non è più così coesa nella linea di difesa a oltranza del presidente del consiglio. Il leader del Centro democratico ieri a Palazzo Chigi: ma la trattativa non decolla come si ...

marcotravaglio : BALLE VAGANTI La crisi di governo, sventata o rinviata, ha lasciato nell’aria uno sciame di balle volanti che rimb… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - petergomezblog : Timori per l’impatto della pandemia, Borse Ue in rosso. E la crisi innescata da Renzi fa salire i tassi sui Btp: sp… - 04_remo : RT @DataroomCorsera: Tra le conseguenze delle crisi di governo, c'è il blocco degli appalti che necessitano del ministro di competenza. App… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: A palazzo Chigi entrano ed escono vari peones ma i numeri non cambiano. Nel #Pd a vari livelli sta crescendo un fastidio per… -