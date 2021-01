Covid | Johnson | nuova variante sembra legata a più alta mortalità

(Di sabato 23 gennaio 2021) Oltre 40mila nuovi contagi e 1.401 decessi dovuti al coronavirus nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna dove gli ospedali ormai sono in forte difficoltà con il 78% in più di ricoveri rispetto alla prima ondata. Lainglese deloltre a essere più contagiosa potrebbe essere più pericolosa, ha detto il primo ministro britannico Borisdurante una conferenza stampa a Downing Street."Devo dirvi che oggi siamo stati informati che, oltre a diffondersi più rapidamente,ci siano alcune prove che lache è stata identificata per la prima volta a Londra e nel Sudest del Paese possa essere associata a un maggior grado di". Un notizia tutta da confermare ancora.ha comunque detto che al momento tutte le ...

Le parole del primo ministro britannico durante la conferenza stampa a Downing Street - Ansa /CorriereTv. Ci sono alcune prove che il nuovo ceppo di coronavirus identificato in Gran Bretagna non sia s ...