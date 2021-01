COME EVITARE CHE I SITI WEB POSSANO MONITORARE LA NOSTRA POSIZIONE (Di sabato 23 gennaio 2021) Se vogliamo mantenere la riservatezza sulla NOSTRA POSIZIONE mentre navighiamo in rete occorre tutelare la privacy COME segue, in base al browser predefinito : PER CHROME – dobbiamo digitare questo indirizzo, senza le virgolette, “chrome://settings/content/location?search=posizion” ( che potete copiare ed incollare COME fosse una url ) e cambiare l’opzione “CHIEDI PRIMA DI ACCEDERE” in “BLOCCATO” trascinando il cursore blu verso sinistra. SU FIREFOX dobbiamo digitare “about:config” nella barra degli indirizzi senza le virgolette. Una volta fatto verremo avvisati che questo provvedimento potrebbe “Invalidare la NOSTRA sicurezza”, non preoccupiamoci e clicchiamo sulla voce “accetta il rischio e continua”. Nella pagina che si aprirà inseriamo la dicitura “geo.enabled” nella barra di ricerca in alto. ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 23 gennaio 2021) Se vogliamo mantenere la riservatezza sullamentre navighiamo in rete occorre tutelare la privacysegue, in base al browser predefinito : PER CHROME – dobbiamo digitare questo indirizzo, senza le virgolette, “chrome://settings/content/location?search=posizion” ( che potete copiare ed incollarefosse una url ) e cambiare l’opzione “CHIEDI PRIMA DI ACCEDERE” in “BLOCCATO” trascinando il cursore blu verso sinistra. SU FIREFOX dobbiamo digitare “about:config” nella barra degli indirizzi senza le virgolette. Una volta fatto verremo avvisati che questo provvedimento potrebbe “Invalidare lasicurezza”, non preoccupiamoci e clicchiamo sulla voce “accetta il rischio e continua”. Nella pagina che si aprirà inseriamo la dicitura “geo.enabled” nella barra di ricerca in alto. ...

raffaellapaita : “Lo dico con franchezza: porre questioni su Alitalia, su Autostrade, sui cantieri o sul Mes è fare esattamente l’in… - Linkiesta : Il diritto di difesa in Italia è minacciato. La giustizia penale necessita di fisicità per garantire un equo proce… - WRicciardi : @gianlucaguidi preoccupante, necessario agire ora per evitare che tra due mesi divenga la variante dominante come e… - alelovesearth : RT @EssereAnimali: Come evitare una nuova zoonosi? Chiudere gli allevamenti intensivi, in cui le condizioni di vita degli animali non fanno… - ilfigliodipupu : RT @jeperego: per evitare la trasmissione di aerosol infettivi. 'Quando suona il cellulare tutti abbassano la mascherina e iniziano a parla… -

Ultime Notizie dalla rete : COME EVITARE Fantasie di coppia: come evitare crisi e tradimenti - Press Release Agenzia ANSA Biblioteca statale di Lucca, ora c’è uno spiraglio per evitare la chiusura

lucca. Un patrimonio da difendere, tesori da salvare, servizi da garantire. La Biblioteca statale di Lucca rischia di chiudere per mancanza di personale e la cultura si è mobilitata, ottenendo un prim ...

SCENARIO ITALIA/ Sapelli: le riforme necessarie per evitare la catastrofe economica

Le politiche europee che continuano nonostante tutto a operare porterà a conseguenze catastrofiche per l'economia, specialmente italiana ...

lucca. Un patrimonio da difendere, tesori da salvare, servizi da garantire. La Biblioteca statale di Lucca rischia di chiudere per mancanza di personale e la cultura si è mobilitata, ottenendo un prim ...Le politiche europee che continuano nonostante tutto a operare porterà a conseguenze catastrofiche per l'economia, specialmente italiana ...