Calcio femminile | Serie A 2020-2021 | la Roma batte il Sassuolo | vittoria del Napoli nel 12° turno

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tre i match andati in scena quest’oggi per il 12°del campionato didi. Sui rettangoli verdi del Bel Paese, il “Pallone in rosa” ha proposto alcuni confronti interessanti che vale la pena analizzare. Alle 12.30 la sfida trae Pink Bari ha sorriso alle campane che si sono imposte 1-0 grazie a una rete della bulgara Evdokiya Popadinova al 51?, brava a sfruttare un assist di Eleonora Goldoni. Un successo importante per le vesuviane, essendo il primo di questo campionato per loro in un scontro diretto di bassa classifica. Con questo risultato, infatti, le partenopee sono salite a quota 4 punti, lasciando l’ingrato compito del fanalino di coda alla compagine pugliese (3 punti). Sempre alle 12.30 sfida decisamente importante ...