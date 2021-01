Berlusconi: 'Volevo un governo di unità nazionale ma M5s e Pd...' (Di sabato 23 gennaio 2021) Berlusconi si schiera per le elezioni subito e abbandona l'idea moderata del governo di unità nazionale. L'ex Cavaliere sostiene, in una nota, che Forza Italia aveva "avanzato la proposta di un ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021)si schiera per le elezioni subito e abbandona l'idea moderata deldi. L'ex Cavaliere sostiene, in una nota, che Forza Italia aveva "avanzato la proposta di un ...

Il leader di Forza Italia: "I partiti della maggioranza hanno lasciato cadere questo appello a soluzioni condivise, preferendo tattiche parlamentari di corto respiro. Di fronte a questo, meglio le ele ...

“Una paralisi di due mesi per le elezioni farebbe meno danni rispetto ad una paralisi di due anni di non-governo. Ma e' evidente che il Paese ha ...

