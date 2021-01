Agnelli Barone | voci di una lite in Lega | cosa è successo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Si rincorrono ledi unadurante l’Assemblea diSerie A tra Andreae Joe: eccosarebbeSi rincorrono ledi unain Assemblea diSerie A tra Joee Andrea. Ecco quanto riportato da Il Corriere Fiorentino. Il primo si sarebbe scagliato contro il secondo per essere stato prima inserito tra i candidati in lizza per ottenere una poltrona tra i consiglieri e poi escluso per sorteggio (metodo di scelta proposto da). A sedare l’alterco sarebbero dovuti intervenire gli altri dirigenti presenti all’Assemblea.ha poi provato a votarsi comunque fino a quando polemicamente non si ...