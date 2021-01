Xbox Live Gold brutte notizie? Aumento di prezzo forse in arrivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il prezzo in dollari americani per un abbonamento annuale a Xbox Live Gold potrebbe raddoppiare rispetto al prezzo del 2020. O almeno così sembra, secondo un paio di immagini ancora da verificare, che presumibilmente mostrano gli abbonamenti aggiornati con un nuovo prezzo di $ 60 per sei mesi di Xbox Live Gold. Prima che Microsoft lo interrompesse lo scorso anno, un abbonamento Gold di 12 mesi veniva venduto per lo stesso prezzo. Le immagini sono state pubblicate giovedì da due diversi utenti, che hanno entrambi affermato di lavorare per un'importante catena di vendita al dettaglio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilin dollari americani per un abbonamento annuale apotrebbe raddoppiare rispetto aldel 2020. O almeno così sembra, secondo un paio di immagini ancora da verificare, che presumibilmente mostrano gli abbonamenti aggiornati con un nuovodi $ 60 per sei mesi di. Prima che Microsoft lo interrompesse lo scorso anno, un abbonamentodi 12 mesi veniva venduto per lo stesso. Le immagini sono state pubblicate giovedì da due diversi utenti, che hanno entrambi affermato di lavorare per un'importante catena di vendita al dettaglio. Leggi altro...

