“Un altro figlio”. Guendalina Canessa spara la notizia bomba. Con lui la sua vita è proprio cambiata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Guendalina Canessa, la notizia corre veloce in rete. L’ex gieffina si dice pronta per il grande passo. Dopo la relazione naufragata con l’ex marito Daniele Interrante, la 39enne avrebbe l’intenzione di dare alla luce un secondo bebè. proprio con Daniele ha dato alla luce Chloe, 10 anni e ad oggi sembra avere un rapporto consolidato con Claudio Tommasini, dopo la rottura con Pietro Aradori. Scopriamo insieme come stanno le cose. L’ex gieffina avrebbe ammesso durante un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo di aver un ottimo rapporto con il suo attuale compagno, Claudio Tommasini, giocatore di backet di 29 anni. I due stanno insieme ormai da due anni, nonostante la differenza di età. E pare che sia stata la figlia Chloe ad aver fatto riflettere la madre il rapporto potesse proseguire.



. Lo ha ammesso sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021), lacorre veloce in rete. L’ex gieffina si dice pronta per il grande passo. Dopo la relazione naufragata con l’ex marito Daniele Interrante, la 39enne avrebbe l’intenzione di dare alla luce un secondo bebè.con Daniele ha dato alla luce Chloe, 10 anni e ad oggi sembra avere un rapporto consolidato con Claudio Tommasini, dopo la rottura con Pietro Aradori. Scopriamo insieme come stanno le cose. L’ex gieffina avrebbe ammesso durante un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo di aver un ottimo rapporto con il suo attuale compagno, Claudio Tommasini, giocatore di backet di 29 anni. I due stanno insieme ormai da due anni, nonostante la differenza di età. E pare che sia stata la figlia Chloe ad aver fatto riflettere la madre il rapporto potesse proseguire.. Lo ha ammesso sempre ...

FlisiMaura : RT @massi130170: @GiuseppePalma78 Per altro un pensiero più volte reiterato, quindi non figlio dell’esuberanza di un momento! - clo_8719 : @Stefanialove69 Non lo possiamo sapere. Solo chi era presente può saperlo. Potrebbe avere ragione come torto. Giudi… - _lostinbooks : @shaedowhunter non so se te l'ho già consigliata, ma Giada di readingcansaveus consiglia tanti libri di varie case… - barbybpgirl : @alloravaletutto Ti è venuta voglia di fare un altro figlio vero? ?? - Barbarahammer1 : @Marco_Slongo Casa mia tutti milanisti. Ti dico solo che all'asilo il grande si presentava come Leonardo Van Baste… -

Ultime Notizie dalla rete : altro figlio Tortona perde un altro figlio illustre: Claudio Emiliani. Il racconto di chi lo conosceva Oggi Cronaca ULTIM’ORA Cassino – Si ribalta con il camion proprio dove il figlio ha perso la vita

E’ finito fuori strada nel punto in cui un mese e mezzo fa è deceduto il figlio di 37 anni. Quirino Marrocco, imprenditore, questo pomeriggio è rimasto coinvolto in uno ...

Lino Banfi, racconto doloroso della figlia Rosanna: “Tumore? Ho rosicato…”

Oggi è un altro giorno Rosanna Banfi, racconto doloroso legato a Lino Banfi: "Ho rosicato quando papà disse del mio tumore" Nella puntata odierna di Oggi ...

E’ finito fuori strada nel punto in cui un mese e mezzo fa è deceduto il figlio di 37 anni. Quirino Marrocco, imprenditore, questo pomeriggio è rimasto coinvolto in uno ...Oggi è un altro giorno Rosanna Banfi, racconto doloroso legato a Lino Banfi: "Ho rosicato quando papà disse del mio tumore" Nella puntata odierna di Oggi ...